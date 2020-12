Si la direction semble perdre patience et envisage de se séparer de Philippe Montanier, du côté des joueurs, le sort du Français ne semble pas être envisagé de la même façon. Plusieurs joueurs sont sortis du bois pour le soutenir publiquement.

C'est une donnée cruciale dans l'avenir de Philippe Montanier: le ressenti du vestiaire. Les joueurs du Standard ne sont pas innocents dans la crise qui frappe actuellement les pensionnaires de Sclessin. La défaite d'hier face à Mouscron, la neuvième place au championnat, la sortie précoce en Europa League: les éléments sportifs sont défavorables à tous.

Mais hier soir, alors que Bokadi marquait un but finalement annulé, les joueurs ont couru vers leur entraîneur. Une marque de soutien très forte et symbolique et confirmée par les propos de différents joueurs, tenus après la rencontre. "On a voulu lancer un message à tout le monde qui veut qu’on est toujours derrière lui", a par exemple déclaré Samuel Bastien, qui préfère critiquer le vestiaire, y compris lui-même. "On ne vit pas des moments faciles mais on va s’en sortir tous ensemble et laisser ces mauvais moments derrière nous. On est toujours une équipe soudée mais on doit aussi, nous, joueurs, réaliser notre autocritique. C’est nous qui sommes sur le terrain. Que devons-nous faire ? Si j’avais la réponse, on l’aurait déjà appliquée. Ce n’est que le travail qui va nous aider à nous en sortir et je peux vous assurer qu’on bosse en semaine. On ne se dit pas, en montant sur le terrain, qu’on va se donner à 60 %", a-t-il poursuivi.

Arnaud Bodart, gardien et capitaine du Standard, suit la même logique. "On est avec lui. On sait comment ça se passe en interne. On forme un groupe et c’est compliqué pour le moment car rien ne tourne pour nous. Ce n’est pas pour autant que ça ira en changeant tout. En début de saison, on prestait à un bon niveau et on avait de bons résultats et le coach était le même, les joueurs étaient les mêmes. On doit donc se regarder en face, nous les joueurs. Le coach, lui, fait son maximum pour mettre sur le terrain l’équipe qu’il juge la plus correcte", a analysé le portier.

Des soutiens importants, qui pourraient avoir une influence sur la façon dont la direction liégeoise réagit à la défaite inquiétante de dimanche soir.

