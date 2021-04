Les Red Flames connaissent leurs adversaires sur la route de l'Euro 2021

L'équipe nationale belge de football féminin a été versée dans le groupe H de qualification à l'Euro 2021 en compagnie de la Suisse, la Roumanie, la Croatie et la Lituanie. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Nyon, en Suisse.

Les Red Flames, 21e au classement FIFA, figuraient dans le pot 2. Elles retrouveront la Suisse (FIFA 18) qui les avaient éliminées en barrage pour le Mondial 2019. La Roumanie est 41e au classement mondial, la Croatie 51e et la Lituanie 103e.

47 nations sont concernées par ces joutes qualificatives qui s'étalent du 26 août prochain au 22 septembre 2020. Elles ont été réparties dans neuf groupes (deux de six et sept de cinq). Le vainqueur de chacun des neuf groupes ainsi que les trois meilleurs deuxièmes (après un classement établi contre le 1er, 3e, 4e et 5e du groupe) se qualifient pour la phase finale (à 16) prévue en Angleterre (qualifiée en tant que pays organisateur) en juillet 2021. Les six autres deuxièmes de poule disputeront un barrage en octobre 2020 pour désigner les trois derniers qualifiés.

La Belgique avait été éliminé au premier tour (3e de son groupe) à l'Euro 2017. L'année 2019 est marquée par la Coupe du monde en France (7 juin au 7 juillet) pour laquelle les Red Flames ne se sont pas qualifiées.