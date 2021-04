Les Red Flames occupent la meilleure place de leur histoire dans le classement FIFA

Vendredi, l'équipe nationale belge féminine de football a progressé de deux places dans le nouveau classement mondial de la fédération internationale (FIFA). Les Red Flames occupent la 21e place, leur meilleur classement depuis l'introduction du classement en 2003.

Le classement précédent remontait à fin septembre. Deux semaines plus tard, les joueuses de l'entraîneur Ives Serneels échouaient au 1er tour du barrage face à la Suisse (WR 18) et voyaient leur rêve de jouer la Coupe du monde s'envoler. Dans le nouveau classement, les Red Flames totalisent 1.803 points et dépassent l'Islande (1.798) et l'Autriche (1.797). Le prochain objectif de l'équipe nationale est l'Euro 2021. En vue des qualifications, la Belgique s'entraînera en avril aux Etats-Unis et jouera notamment contre les Etats-Unis, première nation mondiale. Au classement de la FIFA, les Étasuniennes conservent leur première place devant l'Allemagne et la France qui a délogé l'Angleterre du podium.





Classement FIFA du 7 décembre (classement précédent du 28 septembre entre parenthèses):

1. (1) Etats-Unis 2123 points 2. (2) Allemagne 2057 3. (4) France 2046 4. (3) Angleterre 2021 5. (5) Canada 2006 6. (6) Australie 1999 7.(10) Pays-Bas 1987 8. (7) Japon 1984 9. (9) Suède 1976 10. (8) Brésil 1964 ... 21.(23) Belgique 1803