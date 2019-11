Les trois nominés pour le Trophée Raymond Goethals 2019 sont connus!

Les trois nominés pour le Trophée Raymond Goethals 2019 sont, par ordre alphabétique, Philippe Clement (Racing Genk et Club Bruges), Michel Preud'homme (Standard) et Wouter Vrancken (FC Malinois). Comme l'an dernier le gagnant, désigné par un jury principalement constitué d'anciens sélectionneurs, sera connu et fêté le lundi 16 décembre à midi dans un lieu hautement symbolique à "l'Espace Raymond Goethals", dans le stade du RWDM, où la tribune 2 porte également le nom du "sorcier" molenbeekois.



Preud'homme, en 2016, et Clement, tenant du titre, ont déjà remporté ce trophée de meilleur entraîneur belge de l'année, exerçant en Belgique ou à l'étranger, dans un club ou à la tête d'une sélection nationale. Les autres lauréats figurant au palmarès sont Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015) et Felice Mazzu (2017). Raymond Goethals, décédé le 6 décembre 2004, est considéré comme le meilleur entraîneur belge de l'histoire. Il fait partie de la lignée rare des coaches qui ont réussi partout. Molenbeekois pure souche, Raymond Goethals n'a jamais entraîné le club de la commune. Mais il y a effectué sa carrière de joueur comme gardien du Daring, et a assisté jusqu'à sa mort à quantité de matches au Stade Edmond Machtens. A noter que pour la première fois cette année, un prix Dominique D'Onofrio récompensera le meilleur "rookie" (débutant) en Jupiler Pro League. Il devra obligatoirement ne pas être âgé de plus de vingt ans à la date du 31 décembre 2019.