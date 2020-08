Liège dit OUI à un retour des fans à Sclessin: voici les conditions fixées

Le Standard pourrait bien évoluer devant quelques milliers de supporters dans les prochaines semaines. L'ouverture accordée par le CNS a été exploitée par le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer. Ce dernier est favorable mais fixe déjà ses conditions pour rouvrir les portes de Sclessin.

La ville de Liège est favorable à un retour des supporters dans le stade de Sclessin. C'est ce que Willy Demeyer, le Bourgmestre, a confirmé ce vendredi dans les colonnes de La Meuse. Ce dernier répond à l'ouverture du CNS, qui a annoncé qu'il serait possible d'obtenir une dérogation pour accueillir plus de 400 personnes dans certains événements dès le mois de septembre. Cela dépendra de l'aval des autorités locales et supérieures.

Pour Sclessin, Willy Demeyer dit oui. "Je suis d’accord de discuter avec le Standard pour voir comment on pourrait accueillir plus de 400 personnes à Sclessin. Mais cela ne pourra se faire qu’avec un protocole strict, tant de la part de la Pro League que du club", annonce le Bourgmestre.

Une bonne nouvelle pour le Standard ? Sans aucun doute, même s'il faudra autoriser la venue de nombreux fans pour rentrer dans les frais. Une piste déjà explorée. Willy Demeyer a en effet déjà donné une idée des conditions fixées pour augmenter la capacité d'accueil du stade dans le contexte actuel. "Imaginons par exemple que les bulles de 400 ne se croisent pas, c’est-à-dire qu’il y ait des arrivées au et dans le stade différentes, et qu’au sein de chacune des bulles les règles de distanciation et de masque soient respectées… Cela doit être étudié, mais on pourrait imaginer huit ou dix bulles de 400. C’est à voir", a-t-il détaillé.

La Pro League a déjà annoncé qu'elle planchait sur un nouveau protocole sanitaire en vue du retour des supporters. Reste à savoir ce qu'en pensera le Standard. Notons que cette autorisation devra aussi être accordée par le Gouverneur de la Province de Liège et l’Aviq.