L'international espoirs Malick Fofana quitte La Gantoise et file à Lyon

Fofana, qui était sous contrat à la Ghelamco Arena jusqu'en juin 2026, est le troisième joueur belge, et le premier non défenseur, à porter le maillot de l'OL, après Eric Deflandre (2000-2004) et Jason Denayer (2018-2022). Le montant du transfert s'élève à 17 millions d'euros et pourrait atteindre 22 avec les bonus, ainsi qu'un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel transfert, a précisé l'OL dans un communiqué.

Il est le 3e transfert entrant des Lyonnais cet hiver après les Brésiliens arrivés de Botafogo, le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson.