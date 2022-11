Lorin Parys: "Nous avons besoin de la police pour identifier les interdits de stade"

(Belga) Après la réunion entre la Pro League, les clubs et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, Lorin Parys, CEO de la Pro League, est revenu sur les incidents survenus dans les stades cette saison en Jupiler Pro League. "Nous avons besoin de la police pour identifier les interdits de stade", a déclaré Parys lundi en conférence de presse à la Caserne Dossin à Malines.

Lors de la réunion de ce lundi, la Pro League, les clubs et la ministre Verlinden ont décidé de renforcer les sanctions liées à la loi football, suite aux nombreux débordements survenus cette saison. "Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités et nous avons besoin de tout le monde, à tous les niveaux", a assuré Lorin Parys. "Nous avons eu des réunions avec les fédérations de supporters et nous avons eu des contacts avec des groupes ultras. Je veux remercier nos supporters, car ils condamnent fermement le comportement de quelques fauteurs de trouble." Pour éviter que de tels débordements se reproduisent à l'avenir, la Pro League veut renforcer la sécurité autour des stades en demandant l'interdiction du port de la cagoule et une plus grande présence policière. "À l'heure actuelle, un steward ne peut pas empêcher un supporter de rentrer dans le stade avec une cagoule. C'est pour cela que nous voulons une bonne collaboration avec la police. Celle-ci nous dit qu'elle ne veut pas faire escalader les choses lors des contrôles, mais nous avons besoin d'eux pour identifier ces personnes. Les contrôles doivent aussi se faire de manière sûre." (Belga)