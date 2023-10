Louvain s'impose avec facilité face à Saint-Trond et quitte la zone rouge

Après deux défaites consécutives, Louvain a renoué avec le succès contre Saint-Trond (4-0) pour la 11e journée de Jupiler Pro League dimanche. Avec un doublé de Mendyl, les Louvanistes signent leur plus large victoire depuis le début de la saison, et ce dans la foulée du licenciement de l'entraîneur Marc Brys.

Après la pause, les Canaris sont remontés sur le terrain avec des meilleures intentions, tout l'inverse des Louvanistes, plus passifs. Malgré quatre corners et un coup-franc placé aux abords de la surface de réparation (59e), l'attaque trudonnaire a manqué de réalisme. Finalement, Hamza Mendyl a bouclé le dossier avec un doublé. Dans un premier temps, il a effectué une action solitaire qu'il a ponctuée d'un tir croisé (60e, 3-0). Il a, ensuite, conclu un beau une-deux avec Nsingi (79e, 4-0).

Sous la direction d'Eddy Vanhemel, OHL a pris Saint-Trond à la gorge et a ouvert le score dans le premier quart d'heure. Youssef Maziz a lancé Nachon Nsingi (12e, 1-0) avec une longue passe en profondeur qu'il a conclue entre les jambes de Zion Suzuki. Quelques minutes plus tard, Jonatan Brunes a profité d'une contre-attaque pour provoquer la faute de Rein Van Helden (19e). Après vérification du VAR, Monsieur Staessens a confirmé le penalty, qui a été converti par Siebe Schrijvers (21e, 2-0). En fin de période, Daiki Hashioka (43e) a décoché le premier tir cadré des visiteurs qui a fini dans les bras de Maxence Prevot.

Au classement, les Louvanistes, 12 points, quittent la zone rouge et remontent à la 12e place. Saint-Trond pointe au 10e rang avec une unité de plus. L'Union Saint-Gilloise, 25 points, mène la danse du championnat devant Anderlecht, qui s'est fait remonter par le Standard plus tôt dans la soirée.