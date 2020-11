Luc Nilis, légende du Sporting et des Diables Rouges, est de retour à Anderlecht

Luc Nilis, joueur historique du Sporting d'Anderlecht, va intégrer le staff du club bruxellois pendant "quelques semaines". L'ancien attaquant, aujourd'hui âgé de 53 ans, va "suivre le noyau A et partager son expertise", a annoncé le club anderlechtois vendredi sur son site officiel.

"Ce lundi 30 novembre, Luc viendra faire connaissance avec les coaches et jeter un coup d'œil sur le fonctionnement sportif du RSC Anderlecht", pouvait-on lire dans le bref communiqué du club.

Pensionnaire et artificier de la maison mauve et blanche entre 1986 et 1994, avec 127 goals en 224 apparitions, Luc Nilis est de retour à Bruxelles après une expérience en Turquie, à Ankaragücü, où il a brièvement occupé le poste d'entraîneur des attaquants. Il avait déjà occupé pareille position entre 2015 et 2018 au PSV Eindhoven, autre club où il a brillé en tant que joueur entre 1994 et 2000.

Après 13 journées de D1A, le RSCA de Vincent Kompany occupe la 7e place avec 21 points. Le Sporting, qui accueillera dimanche son rival du Standard (5e), n'a marqué que trois buts en l'espace de trois rencontres de championnat au mois de novembre.