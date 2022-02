Luka Elsner "assume" le faible bilan du Standard: "Oui, j'ai une responsabilité"

Luka Elsner est arrivé en cours de saison pour remplacer Mbaye Leye au poste de T1 au Standard de Liège. Depuis son arrivée, le club liégeois n'a pas réussi à retrouver les sommets et n'a collecté que 16 points sur 48 possibles. Un bilan chiffré "faible" qui n'est "pas facile à vivre", rapporte l'ancien coahc de Courtrai dont les propos sont relayés par Sudinfo. "Il faut l’accepter. Je n’ai pas envie de dire que rien n’est de ma faute. Oui, j’ai une responsabilité par rapport aux résultats que j’assume."

Le Standard se déplace ce samedi à Ostende pour la prochaine journée de championnat. Les Côtiers sont juste derrière les Rouges au classement. Pour repartir de la mer avec les trois points, les Standardmen devront "se lâcher", estime le coach. "Les points ne suffisent pas à être tranquilles. J’ai insisté auprès de mes joueurs : il faut se lâcher et garder un niveau de discipline. On ne peut remporter un match que si on offre quelque chose de structuré".