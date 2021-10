Le Standard était très bien parti pour remporter la victoire lors du premier match de son nouvel entraineur Luka Elsner. Les Rouches menaient 2-0 face à OHL à la 90+5e minute de jeu mais ont craqué dans les derniers instants, permettant à leurs adversaires de recoller au score (2-2).

Une faillite mentale qui a fortement agacé l'entraineur du Standard qui s'est livré sans langue de bois au micro d'Eleven Sports à la fin du match. "On a très mal géré les 10 dernières minutes. On recule, on ne parvient plus à enchaîner des passes afin de ralentir le rythme… On a créé nous-même cette situation qui permet à OHL de revenir dans la rencontre. C’est décevant et vraiment très énervant de gérer une fin de match de cette façon. On a les capacités de faire beaucoup mieux et il faudra absolument changer ça."

"Il fallait de la maturité"

Le coach ne s'est pas arrêté là et a pointé les mauvais choix de ses joueurs sur le terrain. "On a eu besoin de changer les joueurs car beaucoup étaient à bout de souffle, les contres ont été très mal gérés. Il fallait de la maturité dans les dernières minutes pour défendre, sans tomber dans la panique. On peut faire de bonnes choses, se montrer dangereux, mais c’est difficile de retenir du positif avec une fin de match pareil. Il faut en tirer les leçons car cela ne doit plus jamais arriver."

Samedi prochain, le Standard se déplacera au Cercle de Bruges.