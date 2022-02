Luka Elsner: "Il faut être prêt à entendre" que le Standard joue le maintien "et à entrer dans ce mode-là"

Battu à Ostende après une prestation calamiteuse de son équipe, Luka Elsner s'est lâché en interview d'après match.

"On a livré un match sincèrement pitoyable, surtout en première mi-temps. On savait que l’on rentrait dans un combat très difficile, avec un adversaire rugueux et des conditions compliquées", a déclaré le coach dont les propos sont relayés par Sudinfo. "Aujourd’hui, on n’a pas vu un grand match de football, mais on a été dominés dans ces compartiments essentiels que sont le combat et le sacrifice sur chaque ballon, de manière collective et individuelle. C’était trop peu pour espérer quelque chose, alors que nous sommes engagés dans un combat extrêmement dangereux pour nous et dans une position dans laquelle le club ne se situe généralement jamais. Il faut arrêter de faire semblant."

Il faut arrêter de croire que nous faisons le maximum sur le terrain

"Avec la position que nous occupons et la mauvaise série de résultats que l’on vient d’enchaîner, on ne peut pas dire que la mission qui m’avait été confiée est une réussite", reconnait l'ancien coach de Courtrai débarqué en cours de saison à Liège pour redresser le club. "Effectivement, je pense qu’à un moment donné, la question va se poser [d'un éventuel licenciement, ndlr]. Mais, quand je parlais de faux-semblant, c’était arrêter de croire que nous sommes en train de faire le maximum sur le terrain, alors que ce n’est pas la réalité. C’est uniquement de cet aspect que je parlais. Après, je ne suis pas un bleu dans le métier, je sais qu’il faut être réaliste par rapport à ma position. Mais, encore une fois, c’est une question bien moins importante à mes yeux que le sentiment qui m’anime, qui est d’aller gratter jusqu’au fond pour transmettre à ce groupe une volonté d’aller dans les tranchées et de se battre. C’est ce qui m’anime aujourd’hui."

"On regarde les adversaires passer à côté de nous"

"Je suis très touché parce qu’il y a une grande confiance placée en mes capacités à remettre sur les bons rails. Aujourd’hui, ça n’a pas été le cas, donc ça me marque beaucoup, par rapport aux gens qui m’ont fait confiance. À la fin du match, j’ai juste dit au groupe que l’on devait arrêter de faire semblant de croire à autre chose que ce que nous sommes en train de vivre. Il faut plutôt essayer de se rendre compte que l’on ne donne pas le maximum. Quand les adversaires passent à côté de nous, on les regarde. Quand on perd le ballon, on s’arrête. Quand il faut mettre le pied, on le retient puis on le met un petit peu plus tard et on se prend des cartons jaunes. Et puis, la finalité de tout ça, c’est que l’on offre des buts gag, et on donne des matches."

"Ce n'est pas un groupe qui a un talent extraordinaire"

"Je pense que, à un moment donné, il faut nommer les choses telles qu’elles sont et, surtout, il ne faut pas se voir plus beau que l’on est. Ce n’est pas un groupe qui a un talent extraordinaire et qui est simplement en sous-performance. On est évidemment capables de faire beaucoup mieux, mais on se prend la réalité en pleine tête depuis quelques semaines, il suffit donc de la voir."

Le Standard joue le maintien

"Le plus gros danger, c’est qu’il reste encore beaucoup de points à prendre et des matches difficiles à disputer. Il faut être prêt à entendre ce discours et à entrer dans ce mode-là (course au maintien, ndlr), parce que ce n’est pas du tout pareil que de jouer l’Europe ou le titre. Nous avons besoin de joueurs qui comprennent cet état de fait."

Aucun regret

Pour terminer, le coach a affirmé qu'il ne "regrette pas" d'être venu au Standard malgré la situation actuelle. "Non, je ne regrette pas. Aller dans des défis, cela fait partie de la vie, donc je n’ai absolument aucun regret d’être venu au Standard. Il y a plutôt un sentiment de fierté d’être là et de faire partie de ce défi. Il est extrêmement difficile, je ne peux pas le nier. Mais les doutes et les regrets ne m’ont jamais traversé l’esprit à ce sujet.