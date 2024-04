L'Union, assommée en deux minutes par le Cercle , pourrait perdre la première place

Le Cercle a surpris l'Union dès la cinquième minute. Sur un long ballon, Leonardo Lopes a contrôlé de la poitrine et trompé Charles Vanhoutte d'une feinte. Le ballon est arrivé sur Alan Minda, qui a marqué d'une reprise en puissance (5e). Les Brugeois ont enfoncé le clou une minute plus tard. Après un duel gagné par Warleson face à Gustaf Nilsson, les visiteurs ont très vite contré. Minda a trouvé Félix Lemaréchal seul dans le rectangle et ce dernier a transmis en une touche à Kevin Denkey, qui a tiré dans le but vide (6e).

L'Union a poussé pour revenir mais a longtemps buté sur la défense adverse, à l'image d'un bon arrêt de Warleson sur Alessio Castro-Montes (27e). Les Bruxellois ont finalement réduit l'écart grâce à un pénalty de Nilsson (45e+3) obtenu par Loïc Lapoussin, fauché dans le rectangle.