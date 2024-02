L'Union belge se sépare d'Herbert Fandel, Peter Willems nouveau patron des arbitres

Peter Willems aura pour mission de "poursuivre la professionnalisation du PRD et de continuer à élever le niveau de l'arbitrage dans notre pays", a indiqué l'URBSFA dans un communiqué. Stephanie Forde reste responsable du volet opérationnel de l'arbitrage belge, et Frank De Bleeckere de l'accompagnement et de l'ascension des jeunes arbitres. Kevin Blom et Christophe Dierick sont les responsables pour l'assistance vidéo (VAR).