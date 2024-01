L'Union bousculée mais victorieuse de Saint-Trond avec un but de Rodriguez en fin de match

Auteurs d'un premier acte abouti collectivement, les Canaris ont bousculé l'Union et ouvert le score à Forest. Sur une attaque placée, Daiki Hashioka a bien remisé un centre de la tête pour Kahveh Zahiroleslam, auteur d'une bonne finition (17e). Le leader du championnat a immédiatement réagi et Gustaff Nilsson a tiré sur la transversale après un contrôle original du dos (19e). L'Union est finalement revenue dans la partie sur un corner frappé par Cameron Puertas et repris de la tête au second poteau par Ross Sykes (45e+1).

La seconde période a été plus imprécise des deux côtés. La lourde frappe de Jarne Steuckers aurait pu donner l'avantage aux Trudonnaires, mais elle a été bien anticipée par Heinz Lindner, qui disputait son premier match dans les cages de l'Union. Le VAR a également annulé un pénalty accordé aux Bruxellois et Nilsson a pris un avertissement pour simulation (77e). Cameron Puertas a ensuite cadré un coup-franc mais le gardien trudonnaire s'est illustré à son tour en écartant le danger. Dans les arrêts de jeu, l'Union a acculé son adversaire et a finalement marqué, Rodriguez plaçant une frappe en se retournant après un cafouillage dans la surface (90e+7).