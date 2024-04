L'Union doit confirmer face à l'Antwerp afin de se maintenir dans la lutte pour le titre

Après avoir conquis ses premiers points des playoffs à Anvers (0-3), l'Union Saint-Gilloise devra confirmer dans son stade à l'occasion de la 6e journée dimanche. Les Bruxellois (3e, 38 points) doivent gagner contre l'Antwerp, à 18h30, s'ils veulent se maintenir à flots dans la lutte pour le titre derrière le Club de Bruges (2e, 39 points*) et Anderlecht (1er, 41 points*).

À 13h30, le Club de Bruges aura recroisé Genk dans le Limbourg, après sa victoire éclatante au stade Jan Breydel (4-0). Meilleure équipe des playoffs avec 4 victoires et 1 match nul, le FCB surfe la vague depuis le départ de Ronny Deila. Les Brugeois retrouvent leur football, mais ils doivent également composer avec une demi-finale européenne, à commencer par le match aller à la Fiorentina prévu jeudi prochain.

Chamboulée, l'Union a retrouvé son souffle en venant à bout d'Anversois désintéressés (5e, 29 points), jeudi. Le bilan de 3 points sur 15 pèse cependant sur l'équipe qui a dominé la phase classique. Le sort des Unionistes leur échappe, mais un résultat favorable pourrait leur permettre de remonter au classement et mettre la pression sur les leaders.

Les Blauw en Zwart en grande forme demeurent derrière Anderlecht, leader qui souffle le chaud et le froid. Battu par Genk, le RSCA s'est relancé avec un large succès contre le Cercle de Bruges (3-0), et il n'a d'yeux que pour le championnat. En effet, les Mauves sont les seuls du trio de tête à ne pas disputer d'autre compétition: Bruges est encore en lice en Conference League, et l'Union doit disputer la finale de la Coupe de Belgique le 9 mai prochain.

Anderlecht se déplace à 16h00 au Cercle. Les hommes de Miron Muslic bénéficient probablement d'une moindre pression (6e, 29 points), bien qu'ils puissent encore espérer accrocher une place européenne.