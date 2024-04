L'Union perd 1-2 contre le Club Bruges, nouveau 2e, qui revient à deux points d'Anderlecht

Au classement, derrière Anderlecht (38 pts), le Club s'empare de la 2e place (36) devant l'Union (35), qui signe un 0 sur 12 dans ce tour final, et Genk (34). Le Cercle Bruges est 5e et l'Antwerp 6e avec 29 points.

L'Union, via Lapoussin, aurait pu marquer, Jackers préserva ses filets (44e).

Battu dans leurs trois premiers duels de ce tour final, l'Union tenta d'emblée de surprendre les Brugeois via Nilsson (3e) et Puertas (5e et 14e). Les Brugeois ne semblaient pas marqués par leur qualification historique pour les demi-finales de la Conference League, ramenée jeudi de Thessalonique. Des essais de Thiago (30e) et surtout Nusa (38e) en témoignèrent.

Au lendemain de la défaite d'Anderlecht à Genk (2-1), le duel prenait encore davantage d'importance: les deux équipes ayant l'espoir de se relancer dans la course au titre.

La seconde période débuta par un but "gag". Moris expédiait le ballon sur le pied de Vetlesen placé devant lui et le ballon filait dans le but vide (0-1, 52e).

L'expulsion (2e jaune) de Vetlesen (65e) redonna de l'énergie aux Jaune et Bleu. Puertas obligea Jackers a s'envoler (72e). Le second but brugeois signé Meijer sur un corner de De Cuyper sembla décisif (0-2, 74e). Un coup franc de Puertas (1-2, 82e) relança l'intérêt du match.

Les dernières minutes ne permirent pas aux Unionistes d'éviter une quatrième défaite en autant de matchs en playoffs.