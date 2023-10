L'Union récupère la tête du classement grâce à un succès détonant à Saint-Trond

L'Union Saint-Gilloise a repris la 1re place du classement grâce à la large victoire remportée à Saint-Trond (0-4), à l'occasion de la 10e journée du championnat de Belgique. Avec un doublé de Gustaf Nilsson, les Unionistes (22 points) dominent Anderlecht (21 points) et La Gantoise (20 points). Saint-Trond termine le week-end à la 9e place avec 13 points.

L'ouverture du score est venue d'une touche sur le flanc droit, à la suite de laquelle Nilsson s'est joué de son défenseur pour offrir un ballon de but à Castro-Montes. Le milieu de terrain né à Saint-Trond a fusillé Suzuki (37e), quelques minutes avant que l'arbitrage vidéo n'intervienne pour souffler à l'homme en noir de siffler un pénalty. Nilsson s'est élancé pour le botter et donner aux Bruxellois une avance de deux buts avant le repos (45e+2).

L'attaquant suédois, titulaire à quatre reprises sur les cinq derniers matches, s'est offert un doublé en deuxième période. Lazare a lancé un contre à la suite d'une récupération et Puertas a déposé le ballon sur la tête de son grand attaquant (58e) qui a justifié la confiance donnée par son entraîneur. Le plan unioniste a une nouvelle fois parfaitement fonctionné, en fin de rencontre, quand Amoura pu infliger une quatrième et ultime banderille à un Suzuki défait, d'un pointu après une longue course en solitaire (86e).