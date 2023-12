L'Union Saint-Gilloise creuse l'écart en tête grâce à son confortable succès à Charleroi

À quatre jours de leur ultime match de la phase de poules d'Europa League face à Liverpool, les Unionistes ont débuté avec Gustaf Nilsson et Mohamed Amoura ainsi que Cameron Puertas pour assurer l'animation offensive. Le suspense a été de courte durée dans un duel entre le leader et un club qui tarde à assurer son avenir, lorsqu'Heymans s'est emmêlé les pinceaux aux abords de sa surface et que le ballon est revenu dans les pieds d'Amoura. L'Algérien ne s'est pas fait prier pour convertir l'offrande à l'entrée des six mètres (15e).

Si la supériorité unioniste n'était pas particulièrement évidente, ni traduite par une foule d'occasions franches, les visiteurs se sont mis à l'abri au retour des vestiaires au bout d'une phase habilement construite sur le flanc gauche. Castro-Montes a trouvé en retrait Terho à l'entrée de la surface, et le Finlandais a conclu avec sang-froid (50e).