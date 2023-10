L'Union Saint-Gilloise déroule face à Eupen qui aligne une sixième défaite de rang

Après avoir buté sur un bloc eupenois compact, l'Union a trouvé l'ouverture peu avant la demi-heure. Servi sur le flanc gauche, Loïc Lapoussin a fait preuve de tout son bagage technique pour éliminer la défense visiteuse avant de se centrer sur la tête de Gustaf Nilsson (27e, 1-0). De quoi donner le sourire à Teddy Teuma, l'ancien capitaine unioniste, mis à l'honneur avant le coup d'envoi.

Les Saint-Gillois ont poursuivi sur leur lancée pour doubler la mise quatre minutes plus tard. Après un effort en solitaire, Cameron Puertas a servi Mathias Rasmussen d'une sublime talonnade. Esseulé, le Norvégien ne s'est pas fait prier pour inscrire son premier but sous le maillot jaune et bleu (31e, 2-0).