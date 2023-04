L'Union Saint-Gilloise rejointe en fin de match par La Gantoise

Le duel au sommet de la 32e journée de championnat au programme samedi entre La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise s'est terminé par un partage 1-1. Amani Lazare (1re) a mis les Bruxellois au commandement et Hugo Cuypers a égalisé sur penalty (80e). Les Unionistes restent deuxièmes avec 69 points, à deux longueurs de Genk, qui se déplace au Standard dimanche (18h30). Les Buffalos restent quatrièmes (54 points).

Chez les Buffalos, Hein Vanhaezebrouck a reconduit le onze aligné à Seraing. A l'Union, Christian Burgess a fait son retour de suspension et a relégué Ross Sykes sur le banc aux côtés de Yorbe Vertessen, Karel Geraerts ayant opté pour le duo Victor Boniface-Simon Adingra en attaque. Une minute à peine s'était écoulée quand Boniface a servi en retrait Lazare, qui a envoyé du gauche le ballon dans le toit du but après s'être débarrassé de Joseph Okumu d'un crochet du droit (1re, 0-1). Sous l'impulsion de Boniface, Adingra et Lazare, les Saint-Gillois ont imposé leur loi sans punir des Buffalos frustrés et peu dangereux sur leurs contres.

Au retour sur le terrain, l'Union a montré un autre visage et sur un coup franc de Sven Kums, Jordan Torunarigha s'est retrouvé face à face avec Anthony Moris (50e). Après l'occasion ratée par leur défenseur allemand, les Buffalos ont conservé la maîtrise du ballon sans emballer la rencontre. Soudain, Cuypers s'est retrouvé face à Moris, qui a effectué une première parade avant de retenir sur la ligne en plongeant une reprise d'Alessio Castro-Montes (78e). Mais le gardien luxembourgeois n'était pas indomptable et s'est incliné sur penalty de Cuypers accordé par l'arbitre Jan Boterberg après avoir visionné les images pour une faute de main de Senne Lynen (80e, 1-1).