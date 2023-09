L'Union Saint-Gilloise renoue avec la victoire sur le terrain du Cercle Bruges

Titulaire après son but contre Toulouse jeudi en Europa League, Amoura n'a eu besoin que de 40 secondes pour se créer la première occasion de la partie en trouvant le poteau du but de Warleson.

Percutant, l'attaquant algérien a fait mal à la défense du Cercle et a finalement ouvert le score peu après le premier quart d'heure. Sur un centre de Lazare Amani, Gustaf Nilsson a laissé passer le ballon entre ses jambes et la frappe d'Amoura, déviée par Hugo Siquet, a trompé Warleson. Annulé dans un premier temps pour un hors-jeu de Nilsson, le but a été validé par le VAR (18e, 0-1). Le rythme de la rencontre est ensuite retombé et les Unionistes ont conservé leur avance d'un but au repos.