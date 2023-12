L'Union St-Gilloise laisse partir l'Anglais Matthew Sorinola

Les chemins de l'Anglais Matthew Sorinola et de l'Union St-Gilloise se séparent, a communiqué le leader du championnat de Belgique jeudi.

L'ailier de 22 ans et le club bruxellois ont rompu, "d'un commun accord", le contrat qui les liait depuis l'été 2021. Sorinola était arrivé à l'Union en provenance du MK Dons (en League One, d3 anglaise). Il aura joué 16 matches pour les Unionistes en inscrivant un but. Sorinola avait été prêté à Swansea City en Championship (division 2 anglaise) durant la saison 2022-2023 où il aura joué 31 rencontres, a renseigné encore l'Union St-Gilloise.

Cette saison, pas retenu dans le noyau, Matthew Sorinola n'aura été qu'une seule fois sur le banc.