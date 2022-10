Malaise à Anderlecht: un supporter vole la plaque du bus, qui ne peut plus transporter les joueurs

Anderlecht affronte Eupen ce dimanche, avec la volonté de faire oublier au plus vite sa triste prestation face au Standard. Les Bruxellois avaient d'ailleurs terminé la soirée dans une ambiance électrique, victime d'une fameuse émeute qui a notamment des conséquences sur le car du club. Ce dernier n'était d'ailleurs pas présent lors de l'arrivée des joueurs ce dimanche.

En cause ? Un vol de plaque, selon le Laatste Nieuws. Le bus circule avec une plaque "RSCA" reconnue par les autorités, mais qui a été volée à Sclessin lors des incidents. Le club a donc demandé à rayer la plaque actuelle et en a commandé une nouvelle, qui doit encore arriver. Mais en attendant, le bus est parqué et ne peut pas circuler. Pas de bol.