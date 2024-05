Malines renoue avec la victoire en s'imposant à Westerlo

Après deux défaites de suite face à La Gantoise (2-4) et Saint-Trond (2-1), Malines a renoué avec la victoire samedi en battant 0-2 Westerlo lors de la 9e journée des Europe Playoffs de Jupiler Pro league au Kuipje. Bilal Bafdili et Rafik Belghali ont été les buteurs.

Les Malinois ont rapidement mis la pression sur les cages adverses et Bafdili, lancé seul en profondeur, a d'abord buté sur Sinan Bolat, auteur d'une bonne sortie (12e). Le milieu malinois s'est rattrapé quelques minutes plus tard en ouvrant le score. En contre-attaque, il a hérité d'une belle passe de l'extérieur du pied de Kerim Mrabti avant de fixer la défense et de placer une frappe en finesse du pied gauche, imparable (25e). Lucas Stassin et Westerlo ont cru égaliser (35e) mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu.

En deuxième période, Malines a contrôlé le rythme du match et aurait dû faire le break mais Lion Lauberbach, seul face au but, a raté sa reprise et a tiré à côté (73e) après un centre précis de Daam Foulon. Westerlo est également passé proche de l'égalisation avec un beau coup-franc de Dogucan Haspolat qui a fini sur la barre transversale (77e). Malines a finalement tué le suspense en fin de rencontre: Bolat a repoussé une frappe d'Islam Slimani dans la course de Belghali, qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon dans le but vide (89e).