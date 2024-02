Malines s'impose à Eupen qui reste englué dans la zone rouge

Malines s'est imposé sur le plus petit des écarts (0-1) sur le terrain d'Eupen dans le cadre de la 24e journée de Jupiler Pro League dimanche. Au classement, Malines conserve sa 9e place avec 32 points tandis qu'Eupen reste 15e et avant-dernier avec 21 points.

Dans une première période assez fermée, Malines a été la première équipe à se montrer dangereuse. Lion Lauberbach a profité d'une erreur de la défense locale pour se présenter seul face à Gabriel Slonina mais l'attaquant malinois a manqué sa frappe après avoir effacé le gardien eupenois (22e).

Les Germanophones ont ensuite réagi et Milos Pantovic est passé à deux doigts du 1-0. L'attaquant serbe a tenté sa chance et sa frappe déviée par Elias Cobbaut a failli prendre Gaetan Coucke à contre-pied (32e). Au retour des vestiaires, Eupen s'est montré le plus entreprenant à l'image de Gary Magnée qui a forcé Coucke à se détendre (60e).