Malines s'impose logiquement face à Courtrai

Malines a réalisé la bonne opération en signant une victoire à domicile face à Courtrai (3-0) lors de la 27e journée de Jupiler Pro League samedi soir. Avec ces trois points, le KaVé repasse huitième (39 points) et revient provisoirement à trois points du top 6. Courtrai, de son côté, reste lanterne rouge (18 points).

Avant le repos, le KaVé est passé juste à côté du break. Geoffry Hairemans était proche de surprendre tout le monde mais son tir a terminé sa course sur la barre transversale de Tom Vandeberghe (38e).

Sur un contre rondement mené après un corner courtraisien, Bill Antonio a ouvert le score pour Malines (30e, 1-0). Le Zimbabwéen, arrivé en janvier en équipe première, a inscrit son troisième but en onze rencontres.

Plus tôt dans la journée, le RWDM a partagé face à OHL (1-1) alors que Saint-Trond a signé une victoire face à Westerlo pour ses 100 ans (1-0).

Malines s'est offert un deuxième but sur une action totalement rocambolesque. Sur un centre de Patrick Pflucke qui a frôlé la ligne, le gardien courtraisien a malencontreusement mal capté le ballon qui a terminé sa course dans ses propres filets (82e, 2-0).

Dimanche, le Super Sunday s'ouvrira avec le Topper entre le Club Bruges et Anderlecht (13h30) avant La Gantoise-Antwerp (16h00). Plus tard dans la journée, l'Union Saint-Gilloise recevra le Standard (18h30) alors que le duel entre Eupen et le Cercle Bruges clôturera la 27e journée de championnat.