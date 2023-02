Marc Coucke après la réunion avec les fans: "Le départ de Vandenhaute pas à l'agenda"

La rencontre entre la direction du RSC Anderlecht et une délégation de supporters s'est déroulée en toute transparence lundi soir, selon le propriétaire du club de football le plus titré du pays Marc Coucke. Il a dit qu'il était très important pour lui de clarifier la politique du RSCA. Surtout après les semaines agitées au cours desquelles certains ont appelé à son départ et à celui du président non exécutif Wouter Vandenhaute.