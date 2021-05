Monter en D1A, 25 ans après leur dernier passage dans l'élite du foot belge, cela procure des sensations à tout le monde à Seraing. Marc Grosjean, l'entraîneur adjoint, ne cache pas toute sa satisfaction.

Le RFC Seraing sera la saison prochaine en D1A, soit en Pro League. Un véritable exploit pour le club sérésien, qui a réussi à vaincre Waasland-Beveren en barrage. Hier soir, ils n'ont même fait qu'une bouchée de leur adversaire en l'emportant 2-5.

Marc Grosjean connaît ces sensations. Pour autant, il sait en profiter comme il se doit, tant l'histoire de cette promotion est inattendue. "C'est la troisième fois que ça m'arrive. Je sais que ces moments-là il faut vraiment les savourer", raconte-t-il au micro de Samuel Ledoux. "Cela change énormément. Déjà revenir dans le football professionnel était un passage important, une première étape. Mais en montant en D1A, nous entrons dans un nouveau monde. On sait ce que c'est de descendre, c'est une catastrophe. Mais monter, c'est extraordinaire", détaille-t-il.

Et ça l'est d'autant plus que Seraing ne misait pas un centime sur une telle saison ! "ce n'était pas du tout dans les prévisions d'avant-saison, ni dans les plans du club. Il n'était pas question d'envisager une montée éventuelle", précise-t-il honnêtement. "Notre objectif, c'était le maintien en D1B ! Nous avons atteint un niveau de performance extraordinaire avec en plus un club qui monte en D1A. C'est tout simplement fantastique".

Il faudra maintenant réussir à se maintenir, ce qui sera une autre paire de manche. Mais en attendant, la fête se poursuit !