Marleen Boonen, la maman de François Sterchele, est décédée du Coronavirus

C'est une triste nouvelle que nous apprenons ce matin. La maman de l'ancien joueur de football François Sterchele, Marleen Boonen, est décédée des suites du Coronavirus.

Mrs Boonen avait dû faire face, en 2008, à la mort de son fils qui s'est tué dans un accident de voiture. À la suite de cet accident, elle avait lancé l’asbl Rêves d’enfants, une association venant en aide aux enfants les plus démunis et malades.

C'est Patrice Lempereur, conseiller communal à Ans, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Marine Sterchele, la fille de Marleen Boonen et la soeur de François, lui a adressé un message émouvant sur Facebook pour lui dire adieu. "Ma petite maman, ma petite Mouex, je ne peux pas y croire et pourtant te voilà partie… rejoindre mon fouex dans le ciel. La vie ne nous aura pas épargné, mais surtout ne t’aura pas épargné. après tout ce qu’on a dû traverser, ce que tu as dû surmonter… c’est ce fichu virus qui aura eu le dernier mot c’est impensable et pourtant… repose-toi maintenant, tu l’as bien mérité, et surtout embrasse bien fort mon fouex pour nous ! On vous aime si fort."



© Facebook @MarineSterchele