Mats Rits quitte le Club Bruges et signe pour trois saisons à Anderlecht

Anderlecht a annoncé mardi le recrutement du milieu de terrain Mats Rits, en provenance du Club Bruges. Le milieu de 30 ans, qui compte plus de 250 matches en première division, s'est engagé pour trois saisons.

"Je signe ici aujourd'hui avec un très bon sentiment et avec le désir d'apporter quelque chose à l'équipe. C'était un choix facile pour moi et c'est le bon moment pour choisir ce projet" a déclaré Rits sur le site du club alors que Jesper Fredberg, directeur sportif a fait part de sa satisfaction après avoir attiré "un joueur précieux qui connaît parfaitement le championnat, qui a beaucoup d'expérience et qui ajoute une dose de leadership au noyau".

Né à Anvers, Rits a été formé au Beerschot, avec qui il a découvert le football professionnel en 2009 à l'âge de 16 ans. Il est également passé par l'Ajax Amsterdam entre 2011 et 2013, mais n'y a pas disputé une minute en équipe première. De retour en Belgique en 2013, il s'impose finalement à Malines, où il a disputé 143 matches en cinq saisons. Il a été transféré à Bruges en 2018 et a remporté trois fois de suite le championnat avec les Blauw en Zwart, de 2020 à 2022. Victime d'une rupture du ligament croisé en 2022 alors qu'il affrontait son nouveau club au Lotto Park, le milieu axial était redevenu titulaire en fin de saison dernière.