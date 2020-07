Mauvaise nouvelle pour Anderlecht: Vincent Kompany manquera les premières journées de Pro League

Vincent Kompany est sorti sur blessure lors du match amicale face à Saint-Etienne samedi. Le capitaine des Mauves semblait souffrir des adducteurs. Cette blessure pourrait l'éloigner des terrains pendant 1 mois.

Après l'heure de jeu dans le match qui opposait le Sporting Anderlecht à l'AS Saint-Etienne, Vincent Kompany s'est tenu les adducteurs après une course. Le défenseur est tout de suite sorti sur blessure. À l'issue de la rencontre les dirigeants des Mauves n'ont pas caché leur inquiétude. "On peut se préparer à une longue absence. Ce sont des blessures ennuyantes et nous craignons que ça soit sérieux", s'exprimait alors Franky Vercauteren auprès du journal Het Laaste Nieuws.

Si le Sporting n'a toujours pas officiellement communiqué de diagnostic concernant la blessure de son capitaine, les craintes se confirment. Le Diable Rouge pourrait rester éloigné des terrains pendant au moins 1 mois d'après une information publiée par nos confrère de Sudpresse. Il sera donc indisponible pour la reprise du championnat.

Le Sporting débutera sa saison par un déplacement à Saint-Trond le dimanche 9 août avant de recevoir Mouscron le samedi 16 août. Ils resteront à domicile la semaine suivante avec la réception d'Eupen. Le premier choc en Pro League pour Anderlecht aura lieu le dimanche 30 août où ils iront défier La Gantoise. Impossible de dire si Kompany sera de la partie.