"On peut atteindre l'inaccessible": Felice Mazzu se confie sur tous les sujets avant le début des play-offs

Anne Ruwet a rendu visite à Felice Mazzu lors d'un entraînement de l'Union Saint-Gilloise. Elle a discuté avec lui de la recette de son succès, de son profil atypique et des espoirs de titre du matricule 10 juste avant le début des play-offs.

C'est avec un grand sourire que Felice Mazzu accueille Anne Ruwet et toute son équipe au centre d'entraînement de l'Union Saint-Gilloise. Toujours avec le ton décalé qu'on lui connaît, l'entraîneur des leaders du championnat présente son entraîneur des gardiens Laurent Deraedt. Ce dernier lui réclame non pas un mais deux bisous. La bonne ambiance est évidente entre les coachs unionistes. "Au-delà de sa compétence, la grande qualité de ce staff c'est la fidélité", souligne Felice Mazzu. "Il y a de l'amour qui se transmet et quand on veut partager des idées et avancer tous dans le même sens, cette connection est la plus importante."



Un staff fidèle

C'est au tour de Karel Geraerts, son adjoint, d'être "victime" de l'humour de l'ancien coach de Charleroi. "Chaque matin il est obligé de porter le matériel s'il veut rester dans le staff", sourit Felice.

Il affirme avoir découvert une ambiance familiale à l'Union et avoir une liberté de travail "exceptionnelle". Felice Mazzu assume complètement son profil atypique. "Parce que je ne viens pas de ce monde professionnel", dit-il. "J'ai eu une autre vie avant d'être entraîneur. Je connais l'autre coté de la vie et la plupart de mes joueurs aussi. C'est pour ça qu'il y a une certaine réussite, on essaie d'avoir de l'humilité parce qu'on sait qu'on a la chance de vivre de notre passion. Ce n'est pas le cas dans tous les métiers."

Il se rend au cimetière avant chaque match

Felice Mazzu explique également qu'il est très superstitieux. Avant toutes les rencontres, il va au cimetière pour rendre visite à sa maman. "C'est une habitude que j'ai depuis que ma maman n'est plus là", indique-t-il, légèrement ému. " J'ai l'impression qu'elle est avec nous à chaque match. Elle me dirait de croire à ce dont j'ai toujours cru, d'aller le plus haut possible. On est justement dans un de ces moments où on peut atteindre l'inaccessible."

Si on a une chance de tirer le gros lot, on le fera

L'Union Saint-Gilloise réalise une saison exceptionnelle. Tout juste promus de D1B, Mazzu et ses hommes vont débuter les play-Offs 1 en tant que leaders du championnat avec trois points d'avance sur le FC Bruges. "Ce qu'on a acquis, c'est fantastique", affirme-t-il. "Mais si on dit que c'est suffisant, ça veut dire qu'on n'est pas de vrais compétiteurs. On a envie d'aller au bout de quelque chose. Si à la fin des play-offs on a une chance de tirer le gros lot, on le fera évidemment." Le tacticien précise que son équipe ne doit pas se mettre de pression. Le premier des six matchs qui peuvent mener les Unionistes vers le titre a lieu ce dimanche 18h30 contre Anderlecht au Stade Joseph Marien.

Découvrez le portrait long format de Felice Mazzu sur RTL Play ce dimanche.