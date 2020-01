Mbaye Leye parle des ambitions du Standard: "Tout peut se passer en Playoffs I" (vidéo)

Le T2 du Standard Mbaye Leye s'est confié sur la première partie de saison du Standard, le stage hivernal en Espagne mais aussi sur les ambitions des Rouches pour la suite du championnat au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

La période actuelle est dédiée aux stages hivernaux. Les clubs belges ont en grande partie pris la direction de l'Espagne pour parfaire leur forme avant la reprise du championnat, prévue le 17 janvier. "C'est très important", a déclaré Mbaye Leye au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Il ne faut pas oublier la première partie de saison, on a besoin de faire une mini-préparation. Cela va nous aider à revenir sur la structure, sur comment travailler ce qu'on a fait de bien ou de mal et toutes les choses qu'on a pas bien fait, il faudra les travailler. C'est très important en vue des derniers matches et des Playoffs I. Il y avait aussi des blessés, des joueurs qui doivent revenir dans un certain rythme et le stage va leur permettre de refaire une bonne préparation. Ce stage est aussi un team-building afin que les joueurs soient le plus proche possible".

Cela permet aussi de se reconcentrer en vue de la deuxième partie de saison. Avec des ambitions du côté rouche. "Ce sont les mêmes. On a fait un parcours normal, on a perdu des points importants mais un club comme le Standard doit jouer les Playoffs I. On doit pérenniser ça le plus vite possible et dans ces POI prendre le maximum de points car tout peut s'y passer".