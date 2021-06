Mercato: Anderlecht a refusé une offre conséquente d'Arsenal pour Sambi Lokonga

Le RSC Anderlecht a refusé une offre d'Arsenal pour son milieu de terrain Albert Sambi Lokonga, rapportent nos confrères du journal néerlandophone Het Laatste Nieuws mardi. Les Gunners auraient proposé un peu plus de 15 millions d'euros, bonus compris, pour le néo-Diable Rouge.

Refusé donc, car les Mauves voudraient au moins 20 M€ pour leur médian de 21 ans.

Cependant, un départ n'est pas exclure. "Il a un contrat jusqu'en 2023 et est devenu Diable Rouge. Ce pourrait être le bon moment pour lui (de partir, ndlr). S'il y a un projet qui l'intéresse et qu'une somme de transfert intéressante est proposée, on ne le bloquera pas. Pour l'équilibre du noyau, on aimerait toutefois le garder. L'accord entre les actionnaires du club nous permet de ne pas devoir le vendre", avait déclaré le directeur sportif bruxellois Peter Verbeke dans la DH en avril dernier.

Affaire à suivre.