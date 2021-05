Mercato: voici le premier transfert d'Anderlecht

Colin Coosemans a signé un contrat de deux ans, avec option pour une année de plus, à Anderlecht, a annoncé le RSCA mercredi.

Le gardien de but de 28 ans a déjà accumulé pas mal d'expérience sur les pelouses belges, lui qui avait débuté sa carrière en 2010 au FC Bruges, son club formateur. Après son départ de la Venise du Nord, Coosemans a également défendu les filets de Waasland-Beveren, du FC Malines et de La Gantoise, pour un total de 190 matches joués (dont 64 clean sheets).

"Je suis très fier de pouvoir jouer à Anderlecht et j'ai hâte de rencontrer le groupe", déclare Colin Coosemans dans un communiqué du RSCA. "Me mesurer chaque jour avec les autres gardiens de but sera un grand défi. D'après tout ce que j'ai vu et entendu, je remarque qu'un nouveau vent et de nouvelles ambitions soufflent dans le club. Je suis aussi impatient de travailler avec Vincent Kompany, Jelle Ten Rouwelaar et le reste du staff".

Troisième gardien à La Gantoise, où il était en fin de contrat, Colin Coosemans devrait aussi être le 3e gardien d'Anderlecht derrière Hendrik Van Crombrugge et Bart Verbruggen. Timon Wellenreuther devrait quant à lui quitter le Lotto Park.