Mercato: deux transferts en une journée pour Anderlecht

Anderlecht a annoncé lundi l'arrivée de Bogdan Mykhaylichenko. L'arrière gauche ukrainien, 23 ans, arrive en provenance du Zoryan Luhansk. Celui qui a été international espoirs s'est engagé pour quatre saisons. "C'est un honneur pour moi de jouer dans un aussi grand club que le RSC Anderlecht", a déclaré Mykhaylichenko. "La philosophie de jeu du RSCA correspond à mes qualités. Je vais tout faire afin de gagner ma place au sein de l'équipe et de l'aider à réaliser ses objectifs".

Formé au Dynamo Kiev, Mykhaylichenko a été prêté au PFK Stal en 2017. Après un prêt lors de la saison 2018/2019, il avait été recruté par le Zoryan Luhansk en juin 2019. Il a disputé 29 rencontres et marqué 3 buts lors du championnat écoulé. "À seulement 23 ans, Bogdan compte déjà pas mal de matches au compteur", a commenté le directeur sportif Peter Verbeke. "Il doit nous apporter de la vitesse, de l'agilité et une saine agressivité à cette position d'arrière gauche. De plus, c'est un joueur très offensif, qui s'intégrera donc bien à notre façon de jouer. Comme tous nos jeunes joueurs, Bogdan a encore des choses à travailler, mais compte tenu de sa bonne mentalité, nous pensons qu'il continuera à progresser".

Un deuxième transfert pourrait être annoncé ce lundi: Percy Tau. L'attaquant de Brighton & Hove Albion, où évolue le Diable Rouge Leandro Trossard, va être prêté pour une saison (sans option d'achat). L'an dernier, le talent sud-africain avait été loué au Club Bruges.