Mouscron frappe fort avec trois nouveaux joueurs en une journée

L'Excel Mouscron a annoncé lundi le recrutement de trois joueurs: Matias Silvestre, Harlem "Bison" Gnohéré et Beni Badibanga.

Deux jours après l'officialisation de la reprise du club par Gérard Lopez, propriétaire du LOSC, l'Excel Mouscron a frappé fort sur le marché des transferts ce lundi.

Les Hurlus ont d'abord annoncé le recrutement de Matias Silvestre, un défenseur central argentin de 35 ans. Il s'est engagé pour deux saisons. Formé à Boca Juniors, où il a joué de 2003 à 2008, Silvestre a passé la plus grande partie de sa carrière en Italie, où il a porté tour à tour les maillots de Catane, de Palerme, de l'Inter Milan, de l'AC Milan, de la Sampdoria, d'Empoli et de Livourne (Serie B) la saison dernière. Le défenseur totalise ainsi 318 rencontres en Serie A. Il était libre depuis le 1er juillet.

Ensuite, on apprenait que Harlem "Bison" Gnohéré allait faire son retour dans le championnat belge au sein de l'Excel. Révélé en Belgique à l'Excelsior Virton (2010-2011) où il a inscrit 22 buts en 25 rencontres, l'attaquant français de 32 ans a ensuite porté les couleurs de Charleroi, contribuant à la remontée des Zèbres en D1 en 2012 avec 18 buts en 32 rencontres, Westerlo, Mouscron-Péruwelz et Mons. Depuis 2015, il évoluait en Roumanie, d'abord au Dinamo Bucarest puis, depuis 2017, au Steaua Bucarest. Cette saison, il a inscrit 6 buts en 18 rencontres de championnat.

Une petite heure plus tard, Mouscron a annoncé l'arrivée de Beni Badibanga en provenance de Waasland-Beveren. Formé à Tubize puis au Standard, Badibanga, 24 ans, a fait ses premiers pas professionnels chez les 'Rouches' en 2015. Il a ensuite été prêté à Roda et au Lierse avant de rejoindre Waasland-Beveren en 2018. La saison passée, il a disputé 28 rencontres de Jupiler Pro League, marquant deux buts et délivrant deux assists.