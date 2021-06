Mercato: le défenseur néerlandais Wesley Hoedt rejoint Anderlecht

Le défenseur central néerlandais Wesley Hoedt s'est engagé jusqu'en 2025 avec le Sporting d'Anderlecht, a annoncé le club bruxellois jeudi.



Wesley Hoedt, 27 ans, vient de Southampton, où il lui restait un an de contrat. L'ancien international néerlandais (6 caps) avait commencé sa carrière en 2013 dans son club formateur, l'AZ. Parti à la Lazio Rome en 2015, il avait été transféré à Southampton en 2017. Ces dernières saisons, le club anglais avait prêté son défenseur néerlandais au Celta Vigo, à l'Antwerp, où il a joué lors de la saison 2019-2020 et à la Lazio. "Avec Wesley Hoedt, nous ajoutons du leadership et de l'expérience à l'équipe", déclare Peter Verbeke, directeur sportif d'Anderlecht dans un communiqué du club. "Cet équilibre est absolument nécessaire afin de permettre à nos nombreux jeunes joueurs de se développer de manière optimale et, en même temps, de pouvoir viser des résultats. De plus, Wesley dispose d'un bon niveau technique et il joue avec bravoure et confiance, ce qui correspond très bien au style de football que ce club souhaite développer". Anderlecht débutera en championnat le dimanche 25 juillet à domicile par le derby bruxellois face à l'Union Saint-Gilloise.