Mercato: le Standard se prépare à un exode d'envergure

Selon les informations de la DH, "le Standard, qui doit vendre pour renflouer les caisses, va se séparer de plus de dix joueurs" cet été.

Il y a d'abord les cas qui sont déjà réglés comme ceux de l'attaquant croate Duje Cop, qui a déjà quitté le club il y a deux semaines, du défenseur luxembourgeois Laurent Jans, qui est libre au 30 juin, et de la retraite de Jean-François Gillet.

Il y a ensuite les joueurs qui sont poussés vers la sortie. Et c'est là la catégorie la plus fournie: Obbi Oulare, Felipe Avenatti, Aleksandar Boljevic, Eddy Sylvestre, Eden Shamir et Maxime Lestienne. D'autres ne seront pas retenus: Collins Fai Noë Dussenne, Mehdi Carcela, Gojko Cimirot et William Balikwisha.

Samuel Bastien pourrait aussi s'en aller, son rendement n'étant plus ce qu'il a été à ses débuts. De même que Selim Amallah, dont la valeur est fixée à 8 millions d'euros. Le Marocain est le joueur le plus "bankable" du noyau et si une belle offre arrive, il ne sera pas retenu en vue de dégager de l'argent frais, mais aussi pour ne pas freiner la progession d'un joueur qui a tout donné pour le club.

Enfin, on apprend aussi que Michel-Ange Balikwisha a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs, notamment allemands. Mais la DH avance que le Club Bruges s'est aussi positionné sur le jeune ailier belge de 20 ans. Tout comme Hugo Siquet et Nicolas Raskin, les Rouches vont tout faire pour tenter de le conserver.