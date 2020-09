Mercato: poussé vers la sortie à Crystal Palace, Christian Benteke pourrait revenir en Belgique

Christian Benteke a quitté le noyau professionnel de Crystal Palace, qui ne compte plus sur l'attaquant de 29 ans. Selon la presse anglaise, il pourrait retrouver la Belgique dans les prochains jours.

L'avenir de Christian Benteke à Crystal Palace semble de plus en plus sombre. L'arrivée de Batshuayi et celle d'un autre futur attaquant risque d'accélérer la chute du joueur, considéré au mieux comme une solution de secours par son club. Officiellement, il ne fait d'ailleurs plus partie des A.

Il se cherche donc une solution et, d'après The Sun, c'est le Club de Bruges qui tient la corde à ce stade. Le club belge s'intéresse à lui depuis des années et aimerait absolument l'attirer pour bénéficier de son expérience, comme ils l'avaient fait avec Mignolet. Le problème reste financier dans ce dossier, avec un salaire estimé à 6 millions d'euros par an. Son prix serait lui d'une dizaine de millions d'euros.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Si l'on sait que Bruges dispose de fonds intéressants, attirer Benteke est compliqué. Pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, l'aspect financier. Ils n'attireront sans doute pas Benteke pour moins de 9 millions d'euros. Il pourrait éventuellement réduire son salaire, mais ce dernier resterait très conséquent. Mignolet trône, pour situer, à environ 3 millions d'euros par an. Le joueur apprécie aussi l'Angleterre et semble préférer y rester. Son contrat expire en juin 2021 et il ne semble pas pressé.