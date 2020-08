Un double vainqueur de la Ligue des champions signe à Eupen!

L'AS Eupen a annoncé mercredi avoir engagé le défenseur brésilien Adriano Correia, qui s'est engagé pour une saison au Kehrweg. Il vient de l'Athletico Paranaense, en D1 brésilienne.

Adriano, 35 ans, compte 18 sélections en équipe nationale du Brésil, avec laquelle il a remporté la Copa America en 2004. Il a soulevé pas moins de 29 trophées au cours de sa carrière entamée en 2002 à Coritiba, au Brésil. Il est ensuite passé par le FC Séville (2005-2010), le FC Barcelone (2010-2016), Besiktas Istanbul (2016-2019), avant de retourner au Brésil à Paranaense en 2009. Le palmarès d'Adriano renseigne notamment deux Ligues des champions (2011, 2015) et quatre titres de champion d'Espagne (2011, 2013, 2015 et 2016) avec le Barça, deux Coupes de l'UEFA (2006, 2007), trois Coupes du Roi (2012, 2015 et 2016) avec Séville et un titre de champion de Turquie (2017) avec Besiktas. "Pour la KAS Eupen, c'est un grand succès d'avoir pu signer un joueur comme Adriano Correia", se réjouit le directeur sportif d'Eupen, Jordi Condom. "Il compte parmi les joueurs les plus performants au niveau international et possède l'aura d'un champion. Avec ses qualités et son expérience, il apporte à notre équipe un atout supplémentaire. Nos jeunes joueurs vont beaucoup apprendre de lui et les supporters peuvent être heureux qu'Adriano Correia porte désormais le maillot de la KAS Eupen. Avec lui et tous les joueurs de notre noyau nous allons tout faire pour réaliser la meilleure saison dans l'histoire du club".

Après un partage à OHL (1-1) dimanche lors de la 1e journée de Pro League, Eupen recevra le FC Bruges dimanche pour le compte de la 2e journée de championnat.