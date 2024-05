Michel-Ange Balikwisha dénonce un commentaire raciste sur les réseaux sociaux

L'attaquant de l'Antwerp Michel-Ange Balikwisha a dénoncé un commentaire raciste qu'il a reçu sur Instagram, lundi. Le Diablotin a publié le message privé écrit en anglais et envoyé par un utilisateur.

"Pleure, singe, mais tu ne sais même pas marquer un but! Comme c'est marrant. Entraîne-toi plus ou va aux pays des bananes. Vous êtes une honte, toi et ta petite équipe", se lisait. Balikwisha s'est contenté de répondre avec un "Merci".

L'Antwerp venait d'être battu par Genk (1-0), à l'occasion de la 9e et avant-dernière journée des Champions Playoffs. Les Anversois ont perdu 8 des 9 matchs qu'ils ont disputés au cours des playoffs et pointent à la 6e et dernière place avec 29 points.