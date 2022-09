Michel Verschueren, légende du RSC Anderlecht, est décédé: le foot belge lui rend hommage

Michel Verschueren, cheville ouvrière du club de football du RSC Anderlecht pendant 23 ans entre 1980 et 2003, au poste de manager, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 91 ans, a confirmé mercredi matin son fils Michael à l'agence Belga. "Mon père est décédé dans le courant de la nuit au centre de soins de Moutershof de Wolvertem, où il résidait."

Une annonce évidemment relayée par le club d'Anderlecht qui a provoqué de très nombreuses réactions sur Twitter.

Aad de Mos (ancien entraîneur du club): "Force à toute la famille d'Anderlecht pour le décès d'une légende".

Philippe Vande Walle : "L'une des plus grandes figures de notre football belge n'est plus. R.I.P. et merci Michel Verschueren. Beaucoup de force à Michael Verschueren et à toute la famille."

Rival d'Anderlecht dans le derby bruxellois, l'Union St-Gilloise a eu un petit mot également : "Repose en paix, Mister Michel."

Il en va de même pour les clubs de Charleroi et du Standard, ainsi que beaucoup d'autres.





Le Premier ministre Alexander de Croo a également rendu hommage à l'abncien manager de 91 ans. "Adieu 'Mister' Michel. Nous avons partagé l'amour pour le RSCA, dans les bons et les mauvais moments".