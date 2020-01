Mogi Bayat va-t-il "sauver" le mercato d'Anderlecht? Il aurait reçu une mission bien précise

La présence de Mogi Bayat en tribunes lors du choc Anderlecht-Bruges n'est comme d'habitude pas passée inaperçue. Selon nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laaste Nieuws, l'agent de joueurs a été invité par le club bruxellois pour aider les Mauves à dégraisser leur noyau durant ce mercato hivernal.

Les derniers jours de cette période de transferts promet d'être animée au Sporting, qui doit impérativement faire entrer de l’argent dans les caisses.

Si les transferts de Chipciu (Cluj) et de Kums (La Gantoise) ont déjà été actés, les autres dossiers traînent en longueur alors qu'il ne reste plus que dix jours à Anderlecht pour les boucler. D'où l'idée de faire appel aux services de Mogi Bayat pour "sauver le mercato". Suite au scandale du foot belge, l'ex-manager de Charleroi n'avait pratiquement plus été sollicité.

Het Laaste Nieuws précise enfin qu'en 2019, Mogi Bayat a réalisé un bénéfice record de 4,7 millions d’euros avec sa société, Creative & Management Group.