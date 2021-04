L'histoire se répète: pas de licence pour l'Excel Mouscron

L'Excel Mouscron a annoncé mercredi ne pas avoir obtenu sa licence pour le football professionnel. Le club de D1A a décidé de se porter devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) afin d'inverser la décision prise par la Commission des Licences de l'Union belge de football.

"Ce mercredi 14 avril 2021, la Commission des licences a décidé de ne pas accorder le précieux sésame au Royal Excel Mouscron", a écrit le club hurlu dans un communiqué. "La raison de ce refus réside dans le doute de la commission du club à assurer la continuité de son activité sur le plan financier. La direction du Royal Excel Mouscron estime qu'elle est en mesure de démontrer le contraire et se présentera donc devant la CBAS."

En se portant devant la CBAS, qui doit rendre son verdict le 10 mai, Mouscron dispose désormais d'un délai supplémentaire afin d'ajouter des documents à son dossier. C'est la sixième fois en sept ans que Mouscron ne reçoit pas sa licence en première instance. Une fois de plus, le club de Wallonie picarde n'a pas été en mesure de fournir des garanties financières suffisantes pour la saison prochaine. L'actionnaire principal actuel, Gérard Lopez, serait à la recherche d'un nouveau repreneur après seulement un an. "La Commission des licences constate que tous les documents demandés pour démontrer la continuité du club pour la saison 2021-2022 ne sont pas livrés", peut-on lire dans le verdict.

Mouscron a inclus dans son dossier des fonds mis à disposition par le précédent propriétaire du club, Pairoj Piempongsant, qui a vendu le club à Gérard Lopez. Les Hennuyers ont déposé une lettre de son avocat pour le prouver. "Mais ces fonds ne peuvent pas être pris en compte, car leur origine ne peut pas être vérifiée", est-il précisé. Par ailleurs, la société de Gérard Lopez - Jogo Bonito - n'a pas non plus pu fournir les documents demandés. Des éclaircissements ont été demandés concernant un prêt de 8,5 millions d'euros que la société a perçu auprès de diverses personnes physiques, ainsi que sur les actionnaires et les comptes annuels de Jogo Bonito.

En outre, la Commission des licences n'a guère confiance dans la lettre de confort de Jogo Binoto, car cette société a entre-temps investi de l'argent dans un club étranger. "En conséquence, le soutien promis à Mouscron n'est plus réaliste", peut-on lire. Jusqu'en juin 2022, Mouscron prévoit une injection de capital de 6,2 millions d'euros. "Mais à ce jour, le club n'a vu que 700.000 euros de cette somme. De plus, ce montant n'est pas conforme aux règles, car on ne sait même pas d'où proviennent exactement ces 700.000 euros", a déclaré la Commission des licences. "Tout ce qui précède montre que la continuité pour la durée de la licence n'a pas été démontrée".

Mal en point financièrement, Mouscron est aussi sur un fil sportivement. En effet, le club est 17e et avant-dernier, avec trois points de plus que Waasland-Beveren, alors qu'il reste une seule et unique journée à disputer avant l'issue de la phase classique. S'il conserve cette place de barragiste, Mouscron devra écarter Seraing, 2e de 1B, pour assurer son maintien sportif dans l'élite du football belge.