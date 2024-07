Ngal'ayel Mukau quitte Malines pour Lille

Formé à Malines, Mukau a passé un an à Zulte Waregem entre 2018 et 2019 avant de revenir chez les Sang et Or. Intégré pleinement au sein de l'équipe première malinoise l'été dernier, le médian avait obtenu ses premières minutes en Jupiler Pro League le 8 janvier 2023 face à Zulte Waregem justement.

Depuis, Mukau a porté à 37 reprises le maillot du KaVé. Il a également disputé 21 rencontres avec l'équipe U23 en division 2 amateurs. "Je suis très fier du parcours que nous avons accompli avec Ngala, et surtout fier de lui, car il a mérité cette réussite", a commenté Tim Matthys, le directeur sportif de Malines, sur le site du club.