Autoritaire leader du championnat avec dix longueurs d'avance sur ses dauphins que sont Charleroi et La Gantoise, le FC Bruges fait office de favori pour sa double opposition contre Zulte Waregem en demi-finale de la Coupe de Belgique. D'ailleurs, le doublé championnat-Coupe de Belgique semble promis au Club cette saison.

Notre consultant Frédéric Gounongbe y croit. "Complètement", a-t-il indiqué sur le plateau de RTL Sport mardi soir en marge de la demi-finale de Croky Cup entre le Club et Zulte-Waregem. "En championnat, malgré les Playoffs I, je ne vois pas vraiment qui pourrait leur faire concurrence. Donc, je pense que ça devrait aller. En ce qui concerne la Coupe, on verra ce soir. On aura déjà un petit élément de réponse. Même si l'Antwerp est la seule équipe à les avoir battu en championnat, je ne les vois pas réitérer cet exploit".

Même son de cloche pour notre autre consultant de la soirée Jean-Marc Gheraille. "J'ai l'impression qu'ils vont le faire, car ils ont tout pour le faire. Ceci dit, combien de fois Bruges a-t-il été en finale et a perdu? On se rappelle contre le Standard de Yannick Ferrera (2016, ndlr) où ils étaient grandissimes favoris. Il y a des moments où sur un match, ça peut rater...".