"Nous allons valablement remplacer Gift", a promis Louwagie

Jeudi, La Gantoise et l'Olympique lyonnais ont officialisé l'accord sur le transfert de Gift Orban. Michel Louwagie, le directeur général des Buffalos, a promis de "remplacer valablement l'attaquant nigérian".

Orban, 21 ans, est arrivé à Gand en janvier 2023 en provenance de Norvège et a immédiatement montré son sens du but. L'été dernier, plusieurs clubs de grands championnats s'intéressaient à lui, mais il est resté à Gand avant de suivre à Lyon Malick Fofana, parti au début du mois.

Le dirigeant a rassuré immédiatement les supporters et probablement Hein Vanhaezebrouck aussi, en leur annonçant que des renforts sont en vue. Comme on le sait, l'entraîneur des Buffalos n'hésite pas à critiquer son conseil d'administration, notamment en ce qui concerne la politique de transferts. "Nous allons voir partir un cadre, mais comme pour Malick, le club fait du bon travail et il s'agit d'un nouveau défi pour le joueur. Nous remplacerons Gift valablement", a promis Louwagie.