Nouveau meilleur classement FIFA pour les Red Flames

La Belgique pointe à la 18e position du classement FIFA féminin, publié vendredi par la fédération internationale. C'est une position de mieux qu'en juillet pour les Red Flames, qui améliorent donc leur meilleur classement. Les Etats-Unis, vainqueurs de la Coupe du monde cet été, sont toujours en tête devant l'Allemagne et les Pays-Bas.

Les Red Flames étaient entrées pour la première fois de leur histoire dans le top-20 en mars dernier. Depuis la publication du dernier classement, l'équipe d'Ives Serneels a disputé deux rencontres, partageant contre l'Angleterre (3-3) en amical avant de battre la Croatie (6-1) en qualifications pour l'Euro 2021. La Belgique totalise 1817 points, quatre de plus qu'en juillet, et a dépassé la Suisse (1815). Outre les Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas, le top-5 est complété par la France (4e), la Suède et l'Angleterre, à égalité à la 5e place. Le Canada (7e), l'Australie (8e), la Corée du Nord (9e) et le Japon (10e +1) sont les autres nations qui constituent le top-10.

La Belgique s'est fixée comme prochain objectif l'Euro 2021 en Angleterre. Les Red Flames, qui occupent désormais la 11e place au niveau des nations européennes, évoluent dans le groupe 8 en compagnie de la Suisse (FIFA 19), la Roumanie (FIFA 42), la Croatie (FIFA 54) et la Lituanie (FIFA 107). Après leur victoire contre la Croatie, les Red Flames se rendront en Roumanie le 8 octobre pour leur deuxième match. Le vainqueur du groupe se qualifiera pour la phase finale, ainsi que les trois meilleurs deuxièmes. Les six autres deuxièmes joueront des barrages afin de prendre les trois dernières places.